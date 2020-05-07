此内容发布于2020年5月7日 上午2:20

（法新社日内瓦6日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，染上2019冠状病毒疾病（COVID-19）又宣告康复的患者，之后采检仍呈阳性反应，有可能是因为体内仍在排除死亡的肺部细胞，而非再度感染。

韩国卫生官员4月通报超过100起这样的病例，引发病愈患者可能二度感染的忧虑。

世卫组织发言人接受法新社访问时说：「我们知道有些患者在临床上康复后，采检呈阳性反应。」这名发言人并未特别提及韩国的病例。

发言人表示：「就目前所知，而且是根据很新的资料，这些患者似乎在排出肺部残余的物质，这是康复阶段的一部分。」

世卫组织的公卫紧急计画专家、传染病流行病学者范科霍芙（Maria Van Kerkhove）近期接受英国广播公司（BBC）访问时解释，肺部在康复过程中，有些死亡细胞的部分会冒出来，实际上就是这些肺部碎片检测呈阳性反应。

她说：「这不是会传染的病毒，也不是复发，这实际上是病愈过程一环。」

世卫组织则表示，康复患者在采检呈阴性反应、数周后再度采检却呈阳性反应的状况，还需要更多研究。

世卫发言人说：「我们需要系统性地从康复患者身上搜集样本，以便更了解他们需要多少时间才能排出活病毒。」

「我们也需要了解这是否意味他们还能把病毒传染给别人，毕竟携带活病毒不一定表示病毒还能传人。」

研究显示，感染新型冠状病毒的人会在感染或发病约一周后形成抗体。

但专家说，目前还不清楚人体是否会自动形成足够的免疫力去阻挡新一波的病毒攻击；另外，如果这样的免疫力形成，又能持续多久。

2019冠状病毒疾病已在全球夺走25万7000多条人命，正式统计近370万人感染，但因仅有较严重的病例获得采检，一般认为实际感染人数远多于此。

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