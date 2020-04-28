此内容发布于2020年4月29日 上午12:20

（法新社瓜亚基尔28日电） 厄瓜多为拉丁美洲2019冠状病毒疾病疫情重灾区之一，当地医疗体系几近崩溃，第一线医护人员透露院内遗体多到太平间塞不下，只好堆在厕所，叠个6、7具高度才来处理。

瓜亚斯省首府瓜亚基尔（Guayaquil）一家医院已不堪负荷，太平间也爆满，医疗人员必须将亡者遗体堆积在厕所里。

另家医院，一名医护人员告诉法新社，患者在病床上去世，医生被迫将遗体包裹起来放在走廊上，才能腾出病床给其他人使用。

路透社数据显示，厄瓜多累计2万4258人确诊感染，871人不治，但真实数字可能远高于此，目前为止瓜亚基尔是疫情最严重的城市。

一名35岁护理师在匿名情况下表示，当3月疫情紧急情况爆发时，仅仅24小时之内，院内每名护理人员要照顾的患者从原来15人暴增到30人。

他说：「有这么多人送医…实际上，他们是在我们手中过世。」

他告诉法新社说，医院不得不让一些病患出院或转诊，才能空出病床来容纳冠状病毒患者。

不只是医院不堪负荷，太平间也一样。

这名护理师说，「太平间人员无法处理，有很多次，我们必须将遗体包裹起来，堆放在厕所里」，等到遗体「堆到6具、7具的高度，才有人来集体处理」。

另一名26岁的护理师也证实院内混乱情况，「厕所、地板、扶手椅上都是死者」。

一名国家级公卫官员表示，他造访过瓜亚基尔紧急单位，也看到堆叠的遗体。他说：「只能放8具遗体的太平间要怎么处理150具遗体？只好把死者摆放在附近任何有空间的位置。」（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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