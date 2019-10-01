此内容发布于2019年10月1日 上午6:50

（法新社华盛顿1日电） 媒体查阅一封信，当中指出，澳洲驻美大使霍基（Joe Hockey）5月表示，坎培拉当局会提供美国总统川普协助，追查「通俄门」调查起源。

「纽约时报」（The New York Times）指出，川普曾要求澳洲总理莫里森（Scott Morrison）提供协助，希望抹黑特别检察官穆勒（Robert Muller）的通俄门调查。穆勒的调查结果指出，俄国试图干预2016年美国总统大选，帮助川普胜选。

不过，在川普提出要求前，澳洲已先行主动提供协助。霍基5月致函美国司法部长巴尔（William Barr），表示坎培拉当局要提供协助。

霍基5月28日写信说：「澳洲政府会尽最大努力，支持你们在这件事上的努力。」这番话指的是川普5月24日宣布，计划追查联邦调查局（FBI）调查通俄门的源头。

川普正面临弹劾调查，因为他涉嫌要求乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky），调查前副总统拜登（Joe Biden）及其儿子韩特（Hunter Biden）。拜登是争取民主党提名为总统候选人的声势领先者，可能成为川普的选战对手，一同角逐2020年总统大选。

穆勒的调查3月结束，导致多名川普首席幕僚因妨碍调查和对调查人员撒谎遭定罪。

但2020年大选前，川普以保守派媒体报导为证据，将通俄门调查和调查结果描绘为「深层政府」的阴谋，并敦促司法部展开反调查行动。

在川普的鼓励之下，巴尔领导的司法部正在检视穆勒通俄门调查的起源，其中包含的证据促使中央情报局（CIA）、FBI和其他情报单位宣布，俄国实际上确实干预2016年美国总统大选，以抬高川普声势。

通俄门调查中，澳洲和英国都扮演重要角色。FBI于2016年7月启动俄国干预美国大选的调查，就是因为收到澳洲驻英国外交官员的密报，指称俄国情报人员和一名川普竞选团队官员会面。（译者：李宛谕/核稿：陈昱婷）

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