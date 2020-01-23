此内容发布于2020年1月24日 上午12:05

（法新社华盛顿23日电） 非营利组织「原子科学家公报」今天将象徵人类危机的「末日钟」往前拨快，距离午夜仅剩100秒，创1947年以来最接近「人类毁灭」的时刻，主要归咎于核战威胁升高及气候变迁。

让威胁程度加剧的因素包括资讯战、从深度伪造影音到太空军事化等各项破坏性科技、以及极音速武器研发。

「原子科学家公报」（Bulletin of the Atomic Scientists）执行长布朗生（Rachel Bronson）宣布调整末日钟时说：「我们现在要告诉大家，世界距离毁灭近到以秒计算，而不是小时甚或分钟。」

末日钟（Doomsday Clock）是由「原子科学家公报」专家小组来决定，包括13位诺贝尔奖得主。

1947年设立末日钟时，距离午夜有7分钟。先前距离午夜最近的是1953年、2018年及2019年的倒数2分钟。距离末日最远则为1991年冷战结束后的17分钟。

末日钟往前调快其中一项原因在于核子议题。核议题专家斯奎索尼（Sharon Squassoni）表示，过去半个世纪来协助防止灾祸临头的武器管制约束力，正一点一滴逐渐崩坏，或许明年就会消失。

这包括去年终止的中程核飞弹条约（INF Treaty），让美国和俄罗斯迈入新军备竞赛时代。此外，美国也表示，不会延长2010年新战略武器裁减条约（New START）的效期。

斯奎索尼还说，今年不只可能见到伊朗核子协议完全破局，德黑兰当局恐怕还会提炼浓度更高的浓缩铀。

北韩方面，斯奎索尼表示，美国总统川普打破惯例与北韩接触，尽管最初看到一丝希望，后来却没有实质进展，平壤当局反而誓言推动新战略武器。

「末日钟」往前拨快的第2个原因，在于气候。2015年「巴黎协定」（Paris Agreement）拟定限制长期暖化的目标，科学家认为有必要以此防范天灾，但后来两次重大联合国峰会都缺乏真正的必要行动。

印度去年遭遇破纪录热浪和洪患，还有北极圈及澳洲等地区野火灾情，早已显示气候变迁效应。

末日钟条快其他因素，包括不实消息和假新闻在深度伪造的影片催化下满天飞，对社会凝聚力来说是强大威胁，而人工智慧（AI）武器的兴起产生了新的不确定性，例如无人机可在无人类监督下攻击目标。

与此同时，俄国已宣布研发出备有极音速滑翔载具的新型飞弹，而美国也在测试能让被锁定的国家难以即时反应的武器。

太空是国际长期合作的领域，现在也愈来愈军事化，多国测试发射体和反卫星雷射武器，且美国成立新军种「太空军」（Space Force）。

爱尔兰前总统罗宾逊（Mary Robinson）吁请世界各国领袖在今年加入行列，共同将人类从毁灭边缘拉回来，「现在该团结一致采取行动了」。

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