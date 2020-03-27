此内容发布于2020年3月27日 下午11:50

（法新社巴拿马市27日电） 荷美航运公司今天表示，「桑达姆号」（Zaandam）邮轮传出数十人出现类流感症状后，被多个港口拒绝泊靠，已滞留南美的太平洋外海数日，目前已有4名年长乘客病故。

桑达姆号上约有1800人，目前行驶于巴拿马水域，因为担忧出现2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情，好几个国家的港口拒绝邮轮靠岸。

荷美航运公司（Holland America Line）发表声明说：「公司证实，桑达姆号上有4名年长乘客过世。」

声明提到：「昨天有数名出现呼吸道症状的乘客对2019冠状病毒疾病进行采检，两人验出阳性。」

桑达姆号3月7日驶离布宜诺斯艾利斯，原定应在21 日抵达智利首都圣地牙哥附近的圣安东尼奥（San Antonio）。桑达姆号14日短暂停靠旁达阿里纳（Punta Arenas）后，因为据称船上有42名乘员出现类流感症状，遭拒绝停靠数个港口。

桑达姆号打算驶往美国佛罗里达州，但必须先通过巴拿马运河，有关当局今天拒绝邮轮行经。荷美航运公司已派出另一艘邮轮鹿特丹号（Rotterdam）携带救援人员、快筛套组与援助物资到巴拿马水域与桑达姆号会合。

荷美航运公司说，桑达姆号上1243名乘客中53人、586名船员中有85人「已向邮轮医疗中心通报有类流感症状出现症状」。

桑达姆号打算将没有生病或接触到患者的乘客转移到鹿特丹号，将患病乘客与所有船员留在桑达姆号。（译者：张晓雯/核稿：陈亦伟）

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