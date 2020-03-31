此内容发布于2020年4月1日 上午1:05

（法新社佛州劳德岱堡31日电） 荷美航运公司警告，若继续让有9确诊和4病故的桑达姆号（Zaandam）邮轮继续当海上人球，恐有更多乘客死于2019冠状病毒疾病。美方因此正敲定停泊计画细节。

荷美航运公司（Holland America Line）总裁艾希佛德（Orlando Ashford）在「南佛罗里达州太阳哨兵报」（South Florida Sun Sentinel）刊出的专栏说：「已有4名贵宾病故，我担心其他人的生命会有危险。」

桑达姆号邮轮3月7日离开阿根廷布宜诺斯艾利斯，原本安排航行1个月，于4月7日停泊美国佛罗里达州劳德岱堡（Fort Lauderdale）。但在船上爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情后，邮轮决定缩短旅程。

不过，桑达姆号自3月14日短暂停靠智利巴塔哥尼亚（Patagonia）高原城市旁达阿里纳（Punta Arenas）后，就因疫情在多个南美洲港口吃闭门羹。

荷美航运公司请求美国，让桑达姆号以及从圣地牙哥驰援的姊妹邮轮鹿特丹号（Rotterdam）泊靠劳德岱堡的艾格来港（Port Everglades）码头。

佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）昨天表示反对，说不希望邮轮把生病的乘客「丢在」佛罗里达州，说州内已有超过6000起确诊病例。

不过，劳德岱堡港当局与布罗瓦郡委员会（Broward County Board of Commissioners）成员今天似乎有意让邮轮停靠，且可能最快就在4月2日下午。

荷美航运公司母公司嘉年华集团（Carnival Corp. ）首席海事官柏克（William Burke）已拟定好计画，先让健康乘客上岸并搭包机回家。

生病乘客则将待在邮轮上，在船上接受治疗直到可以旅行为止。柏克说：「我们有数个呼吸器、多的氧气，我们有适当的设备。」

布罗瓦郡委员会似乎准备接受这项计画，只待所谓的「统一指挥部」（Unified Command）成员批准。统一指挥部是由州与地方当局，以及美国海岸防卫队和美国疾病管制暨预防中心（CDC）等机关组成。

计画一旦获得批准，最后决定将于4月2日上午出炉。

荷美航运公司总裁艾希佛德说，桑达姆号与鹿特丹号上共有1243名乘客与1247名船组员。乘客中有305名美国人和247名加拿大人。

艾希佛德说，截至3月30日，桑达姆号有76名乘客与117名船组员罹患类流感疾病。柏克则说，其中9人对2019冠状病毒疾病筛检呈阳性反应。

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