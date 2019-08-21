此内容发布于2019年8月21日 下午4:05

（法新社柏林21日电） 德国总理梅克尔今天会晤到访的英国首相强生时表示，欧洲联盟与英国可能达成协议，避免英国无协议脱欧的混乱局面，给了强生一丝希望。

梅克尔（Angela Merkel）指出，如果能找到方法解决有关爱尔兰边界的棘手问题，也许可能在「30天」内达成协议，让英国顺利脱欧。

强生（Boris Johnson）一直坚定表示，他不会接受前首相梅伊（Theresa May）与欧盟所达成脱欧协议中的爱尔兰边境保障措施。他并警告，英国铁定10月31日脱欧，即使要付出经济混乱的代价。

爱尔兰边境保障措施这项机制的目的，是要避免英国的北爱尔兰与欧盟成员国爱尔兰之间出现所谓「硬边界」，因为这可能使得教派间的紧张情势重现。不过，英国有人批评这项计画，因为它会让英国暂时留在欧盟关税同盟。

强生今天再次强调，爱尔兰边境保障措施「对于英国这样的主权民主国家有非常严重缺陷」。他又说，这项规定「显然必须取消」。

梅克尔表示，这项机制原本就一直是为「应变之用」，以期在英国与欧盟另外27个成员国确定未来关系的过渡期间维护「单一市场的完整」。

她针对找寻解决方法一事表示：「我们说过，我们可能在今后两年找到方法，但也许我们能够在今后30天内就做到，有何不可呢？那么我们就将往正确方向再踏出一步。」

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