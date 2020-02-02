此内容发布于2020年2月2日 上午4:35

（法新社赫尔辛基2日电） 英国和欧洲联盟（EU）决定对中国5G设备大厂华为施加更严格限制。对华为竞争者诺基亚和爱立信来说，这应可带来绝佳机会。但分析师警告，两公司可能难以满足不断增加的需求。

英国1月28日以安全顾虑为由，对「高风险厂商」参与英国新一代通讯网路建设规定35%的供应上限。这项措施冲击华为，因华为遭批终究被北京当局控制，尽管华为强烈否认指控。

欧盟随后也公布指导方针，要求成员国避免依赖「高风险」供应商。不过，布鲁塞尔并未直接点名华为，也未明确禁止欧盟国采用华为和其他中国供应商的5G设备。

乍看之下，英国和欧盟宣布的消息，最大受益者似乎是华为的两大竞争对手诺基亚（Nokia）和爱立信（Ericsson）。英国分析公司「组装研究」（Assembly Research）分析师侯威特（Matthew Howett）便表示：「英国电信（BT）估计，换掉华为产品将花费5亿英镑（约新台币200亿元），现在这笔经费一大部分将流向诺基亚和爱立信。」

然而，业界观察家指出，其他厂商要接下5G设备领先业者华为让出的市场需求，可能不如想像简单。

侯威特说：「关于外界认定的华为领导地位，以及诺基亚和爱立信若要在3年内赶上，目前准备程度如何，有必要进行一番讨论。究竟这段时间过后，他们能否提供网路营运商所需设备？」

策略分析公司（Strategy Analytics）智慧型手机分析师莫斯顿（Neil Mawston）提醒，若满足市场需求出现任何困难，欧洲消费者将承担后果。

他说：「将网路设备排除华为，代表5G成本可能将略为提高，推出服务的时程也会稍微延后。」（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram