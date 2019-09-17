此内容发布于2019年9月17日 上午10:05

（法新社卢森堡17日电） 美国苹果公司（Apple）今天在欧盟普通法院对布鲁塞尔当局发动攻势，对抗欧盟执行委员会（EC）谕令苹果向爱尔兰补缴130亿欧元（140亿美元）税金的历史性裁决。

苹果律师毕尔德（Daniel Beard）告诉欧盟普通法院（General Court），欧盟3年前做出的补税裁决「违背现实和常识」。

他并说，欧盟执委会「结论…有误」。为期2天的法庭审理今天在卢森堡展开。

世界最大公司苹果的律师在卢森堡法庭与欧盟官员交锋，挑战当时被苹果执行长库克（Tim Cook）抨击为「纯属政治胡扯」、没有法律依据的裁决。

同样对这项裁决提起上诉的爱尔兰，猛烈抨击欧盟对税法的「难以置信」诠释。

爱尔兰的代表柯林斯（Maurice Collins）告诉法官：「欧盟执委会的决定完全漠视爱尔兰法律。」

主管市场竞争的欧盟执委维斯塔哲（Margrethe Vestager）2016年8月做出这项历史性裁决，把欧洲推向遏止美国最大型科技企业势力的新兴努力最前线。

欧盟指控苹果把在欧洲、非洲、中东和印度的未税收益转移至爱尔兰。爱尔兰已成为美国科技巨擘的欧洲枢纽。

根据布鲁塞尔当局的说法，这项特权让苹果较其他企业取得优势，于2003年至2014年避免被爱尔兰课徵约130亿欧元税金，构成爱尔兰的非法「国家补助」。

欧盟一名律师反驳苹果和爱尔兰的主张，坚称这家iPhone制造商需要缴税。

一般预料欧盟法官于2020年前不会做出判决。而欧盟最高法院欧洲法院（European Court of Justice）可能要等到2021年，才会对任何上诉做出最终判决。

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