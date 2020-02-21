此内容发布于2020年2月21日 下午10:50

（法新社布鲁塞尔21日电） 欧洲联盟（EU）一场规划未来7年预算的峰会，今晚在僵局下结束。面对27个成员国搞小圈圈竞争，还得处理英国脱欧资金缺口，各国歧见难以消弭。

法新社报导，德国总理梅克尔（Angela Merkel）在布鲁塞尔为期2天的会议结束后告诉媒体，各成员国仍存有太多歧异，以致无法达成协议。

梅克尔表示，目前尚未订出下次再协商的峰会日期，但「我们还是得重新研议这个问题」。

跨多个年度财政架构、达数兆欧元的预算案，预计要从明年开始实施到2027年底。

但峰会凸显欧盟歧见难消，面对英国上月脱欧后750亿欧元的资金缺口，少数富国提出削减预算的策略，多个财政较拮据国家则要求多编款，以达欧盟期盼的发展目标。

要求召开这次峰会的欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）指出：「不幸的是，我们注意到协议可能无法达成，我们需要更多时间。」

尽管梅克尔和法国总统马克宏（Emmanuel Macron）联手支持米歇尔，试图找出令各国满意的折衷办法，但小圈圈各方仍坚持己见不妥协。

富裕但号称「抠门4国」的奥地利、丹麦、荷兰和瑞典，要求预算删减以反映英国出走，并避免负担更重的预算。

标榜「团结之友」的义大利、西班牙、葡萄牙、希腊、波兰和匈牙利等16国则想要求不得将欧盟基础建设和农业补贴等开支挪作他用。

德国和法国虽然没参加这些小圈圈，但也不免为自身利益各有盘算。

梅克尔决定保留一笔欧盟预算退款，这笔钱是英国当初还在欧盟时各国为自己所争取到的款项；马克宏虽反对拿这笔退款，但也坚决表示「共同农业政策」（Common Agricultural Policy）下的农业补贴不得削减。（译者：黄靖贻/核稿：陈亦伟）

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