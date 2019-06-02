此内容发布于2019年6月3日 上午12:35

（法新社芝加哥2日电） 今天公布的研究发现，美国前总统欧巴马重要政绩「平价医疗法」不仅有效增加早期卵巢癌的诊断率，且几乎消弭几大类癌症在各族裔间取得及时治疗上的差异。

在美国临床肿瘤学会（American Society of Clinical Oncology）芝加哥年会发表的这两份研究报告，发布时间点正逢川普政府铁了心要废除欧巴马这项俗称「欧记健保」（Obamacare）的健保改革法。

欧巴马在2010年3月将欧记健保签署成为法律，截至2016-17年，登记投保的民众约有1270万人。

没有医疗保险的美国人比率，则从2010年的16%降到2016年的不到12%。

研究人员采用国家癌症资料库（National Cancer Database）资料，来检视平价医疗法通过前（2004至2009年）和通过后（2011至2014年）的差异。

他们发现，早期卵巢癌确诊率相对增加了1.7%，30 天内接受治疗的比率也改善了1.6%。

针对欧记健保的第2项研究发现，平价医疗法通过后，白人与黑人患者取得及时照护的差异「几乎消失」。

平价医疗法通过后，接受及时治疗的黑人和白人分别增加了6.1%和2.1%，使得种族间的差异在统计学上变得无足轻重。

耶鲁大学公共卫生学院（Yale School of PublicHealth）的戴维多夫（Amy J. Davidoff）说：「看见这番巨大影响，真正消除了这群患者在这种特定环境的这项差异，令人惊讶，我们感到非常兴奋。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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