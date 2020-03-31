此内容发布于2020年4月1日 上午1:05

（法新社华盛顿31日电） 根据今天出刊的研究报告，中国在封锁2019冠状病毒疾病（COVID-19）发源地武汉市上的决定，或许延缓病毒扩散速度，因而避免了超过70万起的新病例。

根据中国、美国与英国研究人员发表于「科学」（Science）期刊的研究报告，中国在疫情爆发头50天所实施的严厉控制措施，替境内其他城市争取到宝贵时间来准备、展开各自的防疫措施。

研究作者群之一、英国牛津大学学者戴伊（Christopher Dye）表示：「从我们的分析可知，如果武汉没有实施旅行禁令，如果中国没有祭出全国紧急因应措施，疫情爆发到了第50天，武汉以外地区会有超过70万起2019冠状病毒疾病确诊病例。」

他说：「中国的管控措施似乎奏效，成功打断传播链，避免有病毒和易中镖民众相互接触。」

研究人员是使用病例报告、公卫资讯与手机定位追踪资料来调查病毒传播状况，调查期间涵盖中国最大节日农历新年。

研究共同作者、美国宾州州立大学（Pennsylvania State University）生物学教授比扬斯塔（Ottar Bjornstad）表示，手机追踪资料提供「引人入胜」的新串流数据。

比扬斯塔说，研究人员「利用手机数据，将这次疫情爆发期间武汉人员进出流量，拿来跟前两年春节的数据进行比对」。

他说：「分析结果显示，2020年1月23日祭出旅行禁令后，民众移动量大幅缩减。根据这份数据，我们也可以计算出中国其他城市武汉相关病例的缩减量。」

根据模拟，武汉封城延缓了病毒传播到其他城市的时间，让他们有时间展开整备行动，实施禁止公共场所集会与关闭娱乐场所等的防疫措施。

现在全球有近半数人口被要求待在家中，以遏止病毒扩散，封城措施很快就成为常态。然而，北京当局两个多月前率先宣布武汉封城时，这项决定还被视为激进手段。

随着武汉市种种限制措施逐一解除，民众生活也慢慢恢复正常，中国与各国如今面临的问题是，重新开放民众移动之后，情况会如何演变。

研究另一名执笔人、北京师范大学流行病学副教授田怀玉说：「鉴于感染人数仅占中国总人口一小部分，为数更多的人口仍有感染2019冠状病毒疾病的风险。我们深刻了解，在地或外来病例都有可能导致疫情复发。」

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