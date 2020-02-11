此内容发布于2020年2月11日 上午2:35

（法新社武汉市11日电） 中国湖北省武汉市爆发2019新型冠状病毒肺炎疫情，法新社采访团队进驻武汉市8天，直击武汉市与外界切断联系后，城内天翻地覆的生活样貌。

人口约1100万的武汉市在1月23日遭遇空前的封城，以防致命的2019新型冠状病毒（2019-nCoV）扩散。新型冠状病毒据信是从武汉的华南海鲜市场传到人类身上，已在中国造成1000多人死亡。

法新社采访团队是在武汉封城当天进驻，在接下来的一周记录到民众遵循防疫措施、武汉人失落绝望的心情，以及当地民众勇于面对的精神。

● 第一天：全面封城

1月23日凌晨，中国宣布暂停武汉对外的空中、公路与火车交通。时值农历年前夕，中国虽突如其来宣布封城，在上午10时封城令生效前甚至大多数人都没连尝出城；少数还在街上游走的当地人，也都还遵守在公共场所戴口罩的新规定。

武汉火车站当天稍晚开始关闭，警察赶离车站内最后一批旅客。一向熙熙攘攘的机场变得空荡无人，就连几个小时前负责筛检乘客发烧的官员，也都一一离开。

通往武汉的高速公路跟武汉其他道路一样，路上都没有车辆。武汉市跟世界切断联系，民众担忧自已遭到感染，将自已关在家中。

● 第2天：除夕夜

本应是热闹欢愉的除夕夜，街上店家都关门，整座城市弥漫着诡异的宁静，一般在中国城市街道随处可见的公安人员也不见人影；�炜谇�着名的京汉大道像是被世人遗弃般，一处繁荣商业区内的精品店，也都拉下铁门。

在武汉南部一栋20层建筑的小公寓内，53岁妇人王艳红（音译）招待一团外国记者跟他们一起过农历新年。她的先生准备了各式各样的丰富菜肴，桌上还摆了一瓶当地酿造的红酒。

但屋内一点都没有庆祝气氛，因为武汉全面封城，他们的25岁儿子回不了家，无法跟他们吃团圆饭。王艳红感伤地说：「这是他第一次没有回家过年。」

● 第3天：大年初一 走春变挤药局

以往大年初一，归元寺通常都会涌入数十万人庆祝新年，但今年却大门深锁。一名穿着制服的男子告诉法新社：「为了防堵病毒扩散，现在禁止进入。」

城内往年例行的走春，这次变成必须忧心忡忡地冲到药局，而迎接客人的是全身防护密不透风且戴着双层口罩的店员，药局也限制每人只能购买两盒退烧药。

鼠年第一天的广播节目一点也不喜气，尽是关于防范病毒入侵的讯息，还有呼吁听众戴上口罩、播放帮武汉人打气的rap，激励他们相信能打败病毒。

● 第4天：医院挤爆 遗体数小时无人处理

在法新社采访团队造访的各大医院，民众都必须排很长的队伍才看得到医生。等待看病的时间实在太漫长，有些人干脆自己带椅子来坐。

一名发着烧的30岁男子准备彻夜排队，希望天亮后可以看到医生。他说：「我已经跑了各大医院两天了，我都没睡。」

民众主动找上外国记者，向记者描述他们在其他医院看到的悲惨景象，这在中国并不常见。一名目击民众说：「这看起来就像是恐怖片。」他跟法新社说，有些遗体甚至好几小时都无人处理。

第5天：武汉当自强

自当天午夜起，当局禁止所有非必要的交通，计程车也被当局徵集。

在武汉郊外，前几天才抵达的数以百计人，已经开始从头建造两栋医院。在一大片泥泞的土地上，起重机与挖土机忙个不停，以赶着在数天内盖好有1000个床位的方舱医院。

一名男子说：「我们必须动作快一点，这样才能击败病毒。」他这几天每天工作9个小时，晚上在工地附近睡觉。

政府指示民众待在家中，但有些人不顾可能染病的风险，冒险跑出来协助患者。一名林姓男子与其他志工发挥善心，开车运送患者往返医院。他站着一间诊所外头，等着把一名病人载回家时说：「我们必须主动伸出援手。」

● 第6天：外国医师展大爱

武汉市封城第5天，外国开始计划从武汉撤出侨民，但住在武汉8年的法国人芮米（Remy），没有想要离开的念头。33岁的芮米带着蓝色口罩说：「现在这里没事。」他连家门都没迈出一步，与一群急着离境的多明尼加学生成鲜明对比。

法国医师克雷恩（Philippe Klein）也留下来。他说：「（留下）我非逞英雄，有经过深思熟虑，我觉得这是我的工作。」

● 第7天：饭店如鬼城

武汉马哥孛罗酒店依旧欢迎房客入住，是武汉少数几家还没关闭的饭店之一，只不过饭店规定必须戴上口罩、测量体温，且不能上餐馆。

踏进饭店会察觉气氛很有点诡异，接待处空无一人，饭店内静悄悄一片，随处可见的年节装饰反变得不搭调。

饭店工作人员害怕被传染，将餐点送到寥寥无几的客人房间内。每当房客进出饭店，保全就会测量他们的体温。

第8天：死亡氛围感染街头

一名60多岁男子的遗体，僵硬地躺在一家关门的家具店门前，离医院不远，脸上还戴着口罩。

穿着防护衣的工作人员采取了万全措施，才接近遗体。法医团队在检查遗体后脱掉防护衣，接着卫生人员马上消毒。

工作人员之后将遗体放入黄色手术袋中，以厢型车载走，民众忧心地在旁看着，有人说：「真的很恐怖。这些天看到太多人死亡了。」

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