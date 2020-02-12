此内容发布于2020年2月12日 上午11:05

（法新社上海12日电） 中国多数地区仍因武汉肺炎疫情关闭，为避免人群聚集，当局开始推广在家办公政策，不只学校、企业、政府部门及医疗机构响应，连博物馆及动物园都跟进。

自从中国多数地区的延长农历春节假期结束，于2月10日正式开工以来，腾讯旗下为企业打造的企业通讯与办公工具「企业微信」（WeChat Work）服务量年增10倍，阿里巴巴的企业版即时通讯软体「钉钉」（DingTalk），更出现推出5年来最高流量，约2亿人利用它在家办公。华为WeLink平台也出现5倍增长，日增100多万新用户。

这股线上办公的迁移潮同样受中国领导人习近平认可，他10日就利用华为WeLink，向武汉医疗人员精神喊话。

而经营多种线上课程的iTutorGroup执行长杨正大表示，过往用户大多来自北京跟上海等一线城市，但因疫情爆发，愈来愈多三、四线城市使用线上课程，让公司业务跃增215%。

此外，人满为患的医院也用线上远端医疗服务分类病患，北京故宫等文化遗址关闭后，则改推线上或虚拟导览，民众还能利用社群媒体观看北京动物园的熊猫，连北京当局主要接触外界的外交部记者会都改成线上问答。

虽然武汉肺炎疫情预估将重创中国经济成长，但中国高度发展的线上产业与超过8.5亿行动网路消费人口，或许能缓和这波冲击。标普全球评级（S&P Global Ratings）就说，这波疫情预料将会为中国线上经济带来「进一步长期结构性转变」。

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