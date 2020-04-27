此内容发布于2020年4月27日 上午2:50

（法新社达卡26日电） 孟加拉数以百计成衣工厂今天自行复工，违抗全国防疫封锁令。服装制造业的劳动力大部分是弱势女性，工厂擅自复工的举动令人担心这些劳工暴露在感染2019冠状病毒疾病风险之中。

由于新型冠状病毒大流行，国际知名品牌纷纷取消或暂缓数十亿美元订单，严重打击服装制造业。在孟加拉，几乎所有出口收入都来自于这项产业。

今年3月底，工厂因疫情影响而歇业，但部分供应商表示，零售商催促他们履行未出货的订单。

孟加拉针织服装业者及出口商协会（Knitwear Manufacturers and Exporters Association）副主席海特姆（Mohammad Hatem）表示：「我们必须接受冠状病毒为生活的一部分，如果我们不开张，就会有经济危机。」

他说，他公司旗下一座替英国品牌Primark及其他零售商生产服饰的工厂，部分产线已经复工。

他还表示，服饰品牌给了工厂赶在出口截止期限前满足订单的压力，工厂担心数十亿美元的订单会转移到越南或中国等地的其他竞争对手手上。

孟加拉境内有超过400万名劳工在数以千计成衣厂工作，全国去年交付350亿美元相关产品给H&M、Inditex集团及沃尔玛公司（Walmart）等零售商，规模仅次于中国。

有数百座位于加吉坡（Gazipur）及阿苏里亚（Ashulia）工业区的工厂在周末复工。警方发言人阿兰（Jane Alam）说，光是阿苏里亚工业区可能就有约20万人重返工作岗位。

劳工霍森（Mofazzal Hossain）表示，他不得不回去上班。霍森每月领取115美元工资。

他说：「虽然会怕冠状病毒，但我现在更担心丢了工作、薪水和福利。」

劳权领袖担心复工会导致病例暴增，影响可能会比2013年成衣工厂大楼倒塌造成1130人死亡的事故还糟。

孟加拉有1亿6800万人口，官方通报2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例约5500人、145人死亡。

但专家认为，由于当局采检数量不足，实际病例数字可能高得多。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram