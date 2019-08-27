此内容发布于2019年8月27日 上午9:50

（法新社华盛顿26日电） 纽约时报报导，曾任故中共领导人毛泽东顾问的美国人李敦白在亚利桑那州去世，享耆寿98岁。他因为和中共领导阶层的关系时好时坏，曾两度遭长期监禁，第二次获释后返回美国。

李敦白（Sidney Rittenberg）出身南卡罗来纳州（South Carolina）查尔斯顿市（Charleston），是当地着名大家族的叛逆儿子，在第二次世界大战（World War II）结束时以美国军方语言学家身分抵达中国，之后很快就卷入国共内战和共产主义革命。

他精通中文，1946年从美军除役后成为中国共产党党员。当时他徒步46天到达毛泽东在山区的据地，担任翻译并与共军同行。

李敦白进入毛泽东的核心圈子后，也与共产党的第二号人物周恩来以及其他高层领导人建立了关系。

纽约时报（New York Times）报导，李敦白目睹中国共产革命许多事件，他的忠诚和投入使他得到高阶的职位，是中共政权中外界唯一看得到的外国人。

但他也曾两次失宠，第一次在共产党执政后不久，当时苏联领导人史达林（Joseph Stalin）误指他是美国特工。

李敦白遭单独监禁6年，但在1955年获释后，他获派出任广播部门要职，后来成为北京电台主管，有时自己播报反美宣传内容。

即使在大跃进运动期间，有2000至5000万人死于饥荒，他全心支持共产主义的信念仍未动摇。

李敦白也参与文化大革命早期阶段，加入红卫兵反对资产阶级的行动。文革据信造成数十万人死亡。

李敦白1968年再次被捕，这次是毛泽东的妻子江青下的命令。接下来10年他在狱中度过，妻子王玉琳则被送到劳改营。

他于1977年重获自由，1979年与家人一起回到美国，利用与中国的关系为比尔．盖兹（Bill Gates）、戴尔（Michael Dell）和其他希望进入中国市场的美国企业家提供建议。

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