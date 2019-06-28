此内容发布于2019年6月28日 上午4:50

（法新社迈阿密27日电） 美国民主党初选辩论会第2日，呼声最高的参选人拜登毫不留情攻击总统川普，指他让美国人民陷入「恐怖处境」，并与同场多位声势看好的劲敌，就各自对国家愿景展开激烈辩论。

美国前副总统拜登（Joe Biden）说：「川普让我们陷入这样恐怖的处境。」

他进一步表示：「我们的所得确实存在极大不平等。」

辩论会中，拜登和其他参选人迅速就税制、健保和所得不均批评川普，一开始也论及以资本主义为基石的民主党，是否应转向更多自由主义政策和提升政府的经济参与。

年轻参选人、加州联邦众议员史沃威尔（Eric Swalwell）也对拜登展开攻势，要76岁的他「交棒」给党内新一代领袖。拜登回击：「我仍紧抓着这把火炬。」

由于参选爆炸超过20人，符合首场辩论资格的20人被分为两组，分两晚在佛罗里达州迈阿密举行。

在民调领先的前5人中就有4人参加今天的辩论会，包括拜登的主要对手、77岁佛蒙特州联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）。

备受看好的人选还包括本届唯一女性非裔参选人、加州联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris），以及印第安纳州南本德同性恋市长布塔朱吉（Pete Buttigieg）。布塔朱吉今年稍早民调快速窜升后，陷入停滞。

拜登是明显的领先者，民调支持率为32%，桑德斯则为17%，贺锦丽7%、布塔朱吉6.6%。（译者：王品轩/核稿：刘学源）

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