此内容发布于2019年7月3日 上午1:05

（法新社华盛顿2日电） 美国民主党上周举行首轮总统初选辩论后，民调似乎重新洗牌，其中加州联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）声势上涨，而前副总统拜登（Joe Biden）支持度大幅下滑。

拜登4月底宣布投入2020年民主党总统提名选战以来，声势一直居于领先，在上周辩论后进行的3项民调显示，拜登的支持率正逐渐下滑。

根据奎尼匹克大学（Quinnipiac University）、美国有线电视新闻网（CNN）及政治新闻网站Politico和民调机构Morning Consult进行的民调，54岁的民主党新星贺锦丽人气急升，获得许多民主党及倾向支持民主党的选民青睐。

奎尼匹克大学今天公布的民调显示，20%民主党人表示支持贺锦丽。贺锦丽曾任加州检察长，立志成为美国史上第一位非裔女总统。她在奎尼匹克大学6月11日的民调中，支持率只有7%。

76岁的拜登曾任德拉瓦州参议员，在欧巴马时期担任8年副总统，奎尼匹克大学最新民调显示，他的支持率从6月11日的30%下滑至22%。

美国有线电视新闻网及Politico和Morning Consult所做的民调，结果也与奎尼匹克大学大致雷同。

贺锦丽因与拜登就种族歧视议题辩论表现突出，让她从2场辩论、20多位候选人中脱颖而出，成为2020年11月可能与共和党现任总统川普（Donald Trump）对决的标竿对手。（实习编译：胡清基/核稿：刘文瑜）

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