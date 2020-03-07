此内容发布于2020年3月8日 上午12:35

（法新社利雅德7日电） 3名消息人士今天告诉法新社，沙乌地阿拉伯当局昨天逮捕3位亲王，理由是3人涉嫌发动政变。

法新社报导，此举铲除了可能针对王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）的最后反抗势力，显示沙国这位实质统治者正逐步巩固权力。

沙国当局出手之际，正逢油价下跌、伊斯兰最神圣的几大圣地因担忧武汉肺炎疫情而关闭的敏感时刻。

一名西方官员告诉法新社，王室护卫昨天逮捕国王沙尔曼的胞弟阿迈德亲王（Ahmed bin Abdulaziz）以及沙尔曼的侄儿穆罕默德．纳衣夫（Mohammed bin Nayef），理由是他们试图发动宫廷政变想要推翻王储。

纳衣夫亲王的胞弟纳瓦夫．纳衣夫（Nawaf bin Nayef）同在被捕之列。

这名西方官员引述沙国政府消息人士说，多位被控支持政变的军方与内政部官员也遭到逮捕。他指出：「这次肃清行动后，再也没人能阻挡王储继位。」

这项逮捕行动也让人揣测84岁国王沙尔曼的健康状况，以及王储是否会在近期继位。

但另一名亲近沙国领导的消息人士告诉法新社，「国王身体健康无恙」，一切都在王储「掌控之中」，之所以发动肃清，是因为「两位亲王不断出现反抗行为」。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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