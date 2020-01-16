此内容发布于2020年1月16日 上午6:50

（法新社巴黎16日电） 法国凯撒电影奖（Cesar Award）影后阿黛儿艾奈尔去年指控导演鲁吉亚在她未成年时性侵她。检方表示，当局今天将展开司法调查，鲁吉亚将面临一切可能指控。

调查人员14日拘留55岁的鲁吉亚Christophe Ruggia），他被控以有权力者的身分对未成年者性侵和性骚扰。根据法国法律，这类审问过程至多可持续48小时。

检方办公室表示，当局今天上午将展开司法调查。

31岁的艾奈尔（Adele Haenel）去年11月对鲁吉亚提出正式上诉。在这之前，艾奈尔在访问中指控，她在12岁和15岁之间，遭鲁吉亚性骚扰。

艾奈尔指控，她在演出首部电影「恶魔的孩子」（The Devils）时，执导这部2002年上映电影的鲁吉亚多次触摸和亲吻她。

英国广播公司（BBC）报导，鲁吉亚先前否认这些指控。

艾奈尔所提出的指控震惊法国电影界。法国电影界普遍比好莱坞还晚响应「#我也是」（#MeToo）反性骚和反性侵运动。#MeToo运动后期聚焦电影界发生的性暴力事件。

艾奈尔原先表示，她不打算提起诉讼，并抨击「司法体系以轻蔑态度对待女性」。

不过，检方主动针对本案展开调查。艾奈尔最终提起诉讼。

艾奈尔参与演出时代剧「燃烧女子的画像」（Portrait of a Lady on Fire），这部电影成为去年最热门的艺术电影之一。（译者：李宛谕/核稿：刘淑琴）

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