此内容发布于2020年5月12日 上午5:20

（法新社巴黎12日电） 法国本周开始松绑实施数周的防疫封锁令，2019冠状病毒疾病（COVID-19）新增死亡病例却创下连日来新高。主管解封措施的政府官员已警告，若确诊人数再度遽增，有可能恢复实施封锁令。

法国实施近2个月封锁令，昨天首度松绑限制。卫生部同日却通报新增263人死于2019冠状病毒疾病，较前几天大幅增加，使得医院与养老院的染疫丧命总人数增至2万6643人。

卫生部10日通报的新增死亡病例仅70起，是法国3月17日开始封城以来的单日最低增幅。

不过周末死亡人数一般会比周间低，可能是跟养老院等机构延迟通报有关。

法国昨天开始解封后，成百上千群众涌向巴黎河岸与主运河，享受明媚春光。但内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）对此不悦，批评这种行为「不负责任」，并下令首都当局对这些区域实施禁酒。

卡斯塔纳推文：「解除限制能否成功，端赖每个人的谨慎心态与公民意识。」

法国政府把全国区分为绿区与红区，巴黎与另外3个红区松绑的规范较为有限。

主管解封措施的政府官员卡斯克特斯（Jean Castex）已警告，如果确诊人数再度遽增，当局可能恢复封锁令。

卡斯克特斯在解封报告中写道：「由于短期内不会出现疫苗或治疗方式，法国人依然易受疫情再起影响。…当局必须预期解封措施有倒退的可能。」

近几天法国疫情相关重要数字稳定下滑，但官员警告仍须保持警戒，还是有出现第2波疫情的风险。

卫生部透过声明，呼吁民众在某些公开场合应佩戴口罩，并遵守社交距离措施。声明表示：「目前疫情仍然活跃且持续发展中。」

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