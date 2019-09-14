（法新社里昂14日电） 屡屡赢得美食殊荣的义大利裔阿根廷籍米其林3星主厨科拉格雷科（Mauro Colagreco）今天与80位大厨开火料理，准备在法国东南部的里昂街头美食节满足饕客味蕾。

科拉格雷科是法国时尚地区蔚蓝海岸（Cote d'Azur）蒙顿（Menton）的Mirazur餐厅主厨，也是唯一一位在法国工作的「米其林指南」（Michelin Guide）3星外国主厨。

科拉格雷科的餐厅今年6月被具有影响力的全球50家最佳餐厅（World's 50 Best Restaurants）评为全球最棒餐厅，而他今天却在里昂广场上，为第4届里昂街头美食节（Street Food Festival）的4天活动献上佳肴。

除此之外，这场盛宴还请来加拿大与土耳其等全球各国厨师，美食节更特写日本神户、香港、马德里及芬兰的职人，参加民众只要支付4至5欧元（约新台币138至172元）的饭钱，就能大饱口福。

科拉格雷科端上西班牙加利西亚（Galician）鱿鱼，佐新鲜马铃薯与墨西哥「公鸡嘴」（Pico de Gallo）式沙拉。

他说：「这不容易，精确地说是因为我们使用像鱿鱼这样的优质食材，而这都是相当昂贵的食材。但我们总能搞定，特别是当我们大量烹煮时，可取得能接受的价额。」

美食节共同策展人李察（Emeric Richard）表示，这是一场关于向普罗大众介绍以简单方式做出伟大料理的活动。

主办人甚至要求今年参与的厨师端上稍微大一点的份量，这样游客能以不到20欧元的价格，吃到附饮料的开胃菜、主菜及甜点的3道菜。

里昂街头美食节去年吸引2.4万人共襄盛举，今年活动将于明天落幕。（译者：侯文婷/核稿：刘文瑜）

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