（法新社巴黎22日电） 法国总统马克宏今天在会见英国首相强生，同意在英国脱欧之前最后一个月，与英方进一步协商化解争议之道；但指出，已无足够时间全面修改现有的脱欧协议。

马克宏一如德国总理梅克尔，支持欧盟就争议性的爱尔兰边境保障措施，再与英国协商30天，以寻求解决方案。现定英国脱欧日期在10月31日。

不过自称不惜在英国脱欧问题上「扮黑脸」的马克宏，反对强生所提要求，即废除现有脱欧协议关于爱尔兰边界的主要安排。现有协议是由英国前首相梅伊与欧盟方面达成。

尽管强生曾警告马克宏和梅克尔，除非欧盟让步，愿与英国重谈脱欧协议，否则英国10月31日就只能无协议脱欧并可能因此造成混乱。

对此，马克宏今天在艾里赛宫接见强生时说，「我要表明，我们无法达成与现有脱欧协议天差地远的新协议」；虽然他又说，「没有人会呆坐到10月31日而不设法寻找好的解决方案」。

马克宏表示，英国命运只在强生一人手中，虽然欧盟并不希望英国无协议脱欧，但也有因应此一状况的准备。

强生则说，关于爱尔兰边境保障争议，其实已有「现成」的技术性解决方案，不会使爱尔兰共和国与北爱尔兰之间的边界恢复检查作业。

强生称：「目前已有现成的技术性解决方案，而且已经过详细讨论。」（译者：张佑之）

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