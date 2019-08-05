此内容发布于2019年8月5日 上午9:50

（法新社北京5日电） 香港政治危机进入第3个月，街头抗争已历时数周，北京当局该如何结束危机，中国政府面临艰难抉择。

法新社分析，中国政府面临以下几种选项：

●老调重弹

北京方面目前一贯做法就是对香港警方和特区行政长官林郑月娥表达坚定的支持，同时警告抗议者，他们的行为「令人无法容忍」。

这种观望的态度与北京在2014年处理香港「雨伞运动」（Umbrella Revolution）的做法相似。

不过这可能还不足以化解危机，因等待可能会让中国国家主席习近平领导的政府更加难堪。他的政府不能容忍任何异议。

●妥协让步

北京方面可能会向香港特区政府施压，要求港府采取较温和的措辞，并寻求与抗议者妥协。

抗议者的要求包括针对警方处理抗议的方法展开独立调查，以及永久搁置逃犯条例修订草案。

北京政府也可能安排林郑月娥辞职，这是抗议者的另一主要诉求。

然而，这样做会被视为向抗议者屈服，以及鼓励他们的行径。

●施加压力

北京当局可能会增加对抗议者的压力和恫吓举措。

当局和官方媒体的谴责越来越尖锐。

●派兵镇压

对北京政府而言，最令人震惊、也是最具风险的策略就是调派军队赴港驰援。

中国人民解放军已有数千官兵驻扎在香港，不过他们通常保持低调。

北京若真出兵，可能在香港引发金融灾难，并且遭到全球谴责。

新加坡拉惹勒南国际关系学院（S. Rajaratnam School of International Studies）助理教授拉斯卡（Michael Raksa）说：「这会严重危害习近平和中国共产党的政治合法性，将受到国际普遍谴责，令人回想起1989年镇压天安门广场民运的事件。」

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