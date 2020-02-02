此内容发布于2020年2月3日 上午12:35

（法新社艾克斯市2日电） 法国卫生部长布辛（Agnes Buzyn）说，从中国起飞的法国撤侨专机今天抵达法国，机上36人出现2019新型冠状病毒（2019-nCoV）症状。

从病毒发源地中国武汉起飞抵达法国的第2架撤侨专机上总共有254人。2019新型冠状病毒至今已造成逾360人死亡。

布辛告诉记者，出现症状的约20人留在法国南部伊斯特瑞（Istres）机场停机坪上，接受进一步筛检，这些人包括法国和非欧洲国家人士。

卫生部告诉法新社，当局已经对这些人执行筛检，来确认他们是否感染新型冠状病毒，结果将于明天出炉。

另外16名出现症状的外国人士已经飞回他们各自的国家。

第2架撤侨专机上有来自30个不同国籍的人士，其中多为欧洲国家人士。机上65人为法国籍。

根据伊斯特瑞军方消息人士，共有124名非法国籍人士立刻继续旅程返回各自的国家。

根据比利时通讯社（Belga News Agency），9名比利时人和3名他们的同伴，以及15名荷兰公民与他们的2 名中国籍同伴，从伊斯特瑞出发抵达布鲁塞尔附近一处军事机场后遭到隔离。

不过布辛对记者说，来自墨西哥、卢安达、巴西和乔治亚的另外60人仍留在法国领土。

法国外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）告诉法国广播电台RTL，部分人士将被隔离14天，其他人如果没有出现新型冠状病毒症状，将获准回到他们自己的国家。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

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