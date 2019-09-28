此内容发布于2019年9月28日 下午10:20

（法新社法国土鲁斯28日电） 法国警方今天在西南部城市土鲁斯（Toulouse）多次动用催泪瓦斯和高压水柱制止抗议活动，现场有将近1000名「黄背心」群众示威。

南部城市蒙贝列（Montpellier）也爆发冲突，约有300名抗议群众与警方对峙。当地警方说有4名员警轻伤，有9名示威者因投掷抛射体等罪行被捕。

土鲁斯警方声明说，部分抗议群众朝警方抛掷投射物后，警方已逮捕5人。

观察警方因应黄背心抗议行动的团体「警方行为观察站」（Observatory of Police Practice，OPP）说，警方在示威期间攻击他们5名成员，造成他们其中1人受伤。

「警方行为观察站」在推特发布相关照片和影片，支持他们的说法，并且上传公开信给有关当局抗议此事。

土鲁斯警察总部今天傍晚未就这些指控置评。

警方动用催泪瓦斯和高压水柱后，示威群众仍持续聚集街头。

而在首都巴黎，部分黄背心人士加入气候变迁抗议游行。

9月的抗议活动让黄背心运动再起，不过没像去年底和今年上半年所见那样严重。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）政府两天前才提出2020年预算草案，计划对家庭减税90多亿欧元。

这项预算草案包含马克宏先前早已做出的承诺，要替约1200万个家庭减税50亿欧元，这是他为因应持续不断的抗议活动而举行「全国大辩论」的结果。

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