（法新社圣胡安2日电） 波多黎各总督罗塞洛今天在抗议声中下台，暂时交棒给他钦点的前波多黎各驻美国国会代表皮尔路易斯，但皮尔路易斯的总督之位能坐多久，还得看参议会是否批准他的任命案。

罗塞洛发表歧视性言论引发众怒，要求他下台的声浪四起。现年40岁的罗塞洛（Ricardo Rossello）上月31日任命皮尔路易斯（Pedro Pierluisi）担任新邦务卿，好让他成为继任总督的第一顺位人选。

律师出身的皮尔路易斯是罗塞洛所属新进步党（New Progressive Party）的一员，他也曾在负责处理波多黎各财务和破产事宜的联邦监督委员会中，担任顾问角色。

皮尔路易斯在小型就职典礼中表示：「我凭着对（波多黎各）人民和政府体制的最崇高敬意，接下这项重责大任。』他也强调：「波多黎各民众可放心，政府在可靠的人手中。」

皮尔路易斯宣誓就职后召开记者会说，波多黎各参议会7日将针对他的总督任命案进行表决。众议会稍早已通过皮尔路易斯的邦务卿任命案。

皮尔路易斯指出，假如参议会未批准他的任命案，第2顺位人选、也就是波多黎各法务部长将接下总督职务。然而，现任法务部长瓦兹盖斯（Wanda Vazquez）曾说她无意接任总督。

由于皮尔路易斯没等参议会表决，便宣誓成为总督，参议会议长舒赫兹（Thomas Rivera Schatz）批评他这番争议性举措「既不道德也不合法」，还说皮尔路易斯是「波多黎各第一公敌的律师」。

波多黎各最大报「新日报」（El Nuevo Dia）报导，舒赫兹已将参议会表决的议程改到5日。

皮尔路易斯接任总督，为波多黎各一周来的政治纷扰划下句点。罗塞洛和其他官员在聊天群组对政敌和摇滚巨星瑞奇马丁等人发表淫秽、性别歧视和仇视同性恋的言论外泄后，引发民怨，促使波多黎各约1/3民众上街抗议。

但罗塞洛的歧视性言论只是压倒骆驼的最后一根稻草。多年来，波多黎各破产程序令人苦不堪言，飓风灾后重建效率不彰、多位前总督爆出贪污丑闻，其中包括罗塞洛的父亲，导致民怨高涨。（译者：徐薇婷/核稿：刘文瑜）

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