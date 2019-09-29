此内容发布于2019年9月29日 上午2:05

（法新社曼谷29日电） 泰国年轻女模蒂提玛（Thitima Noraphanpiphat）离奇陈尸曼谷公寓大厅，引发全国关注，也招致社会对娱乐圈灰色地带的挞伐。警方正扩大侦办，全力追捕更多涉案人。

25岁的蒂提玛17日被发现陈尸在曼谷一栋公寓大厅里，而此前数小时，她受雇在派对上提供酒水服务。

警方发言人昨晚告诉法新社，警方正在调查，准备对所有与模特儿之死有关的涉案人提出指控。

蒂提玛离奇死亡事件在泰国跃上媒体头版，在社群网站上，网友也议论纷纷。蒂提玛在Instagram拥有近8 万5000名粉丝，许多人在她的照片留言「愿安息」。

在泰国，所谓的「美丽」产业经常雇用模特儿参加俱乐部、产品发表会以及汽车展。

但批评者说，这当中是有法律灰色地带，女性参加VIP派对，可能被迫涉及毒品、酒精与性。

模特儿一个晚上大约可赚取100美元（约新台币3100元）或更高的报酬，对大专院校学生而言，是一笔可观收入。

泰国警方正扩大侦办蒂提玛命案，有关当局希望此案将成为警讯。

警方发言人说：「我们已对所有涉案之人展开调查，包括模特儿经纪公司、经纪人…以及开趴的顾客。」

网路疯传的闭路电视画面可见主嫌将蒂提玛遗体拖进电梯，之后弃尸在大厅沙发。据信主嫌也在娱乐圈工作，是名为拉查德（Rachadej Wongtabutr）的男模。

拉查德本周被控非法拘禁致死，据报他将蒂提玛带离派对回到他的公寓，之后将她丢在公寓大厅的沙发上。有关当局表示，拉查德否认犯行。另外6名涉及派对上另一起案件的人则已保释。

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