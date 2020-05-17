此内容发布于2020年5月18日 上午1:05

（法新社布鲁塞尔17日电） 比利时总理威尔梅斯（Sophie Wilmes）未能解决医护人员的需求，让她在抵达布鲁塞尔一间医院视察时，该院工作人员纷纷背向她以表达不满。

视察对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的前线，但布鲁塞尔一间医院的工作人员在她抵达时纷纷背向她，表达他们的不满。

英国广播公司（BBC）的影片显示，护理师和其他工作人员，16日在布鲁塞尔的圣皮耶尔医院（Saint Pierre hospital）的出入口排成两排，夹道迎来威尔梅斯，但当威尔梅斯的车队抵达，他们刻意转过身，背对威尔梅斯。

比利时媒体报导，他们之所以这么做，是在抗议医院的资源不足，并反对一项政府颁布的法令。该法令规定，若疫情危机有需要，可以要求护理人员上班。

一名抗议的护理师，匿名告诉比利时法语广播电视台（RTBF）说：「政客们始终漠视我们寻求帮助的呼声。」

这名护理师说：「医疗团队人力不足，倦怠的情况相当普遍，足以说明这一点，我们希望这个职业获得应有的重视。」

威尔梅斯的发言人表示，威尔梅斯和抗议医护人员的代表谈了40分钟，现在医院里的气氛更为友好。

威尔梅斯则在推特上表示，和医院员工会面和交换意见是「重要的时刻」。

她推文说：「疫情、保护措施、心理压力、对专业的尊重、卫生保健融资，没有什么不能谈。」

尽管疫情正缓和，封锁也开始松绑，但比利时遭受2019冠状病毒疾病（COVID-19）重击，人均死亡率是全球最高的国家之一。

根据最新的官方数据，人口仅约1150万的比利时，有5万5280人确诊，9052人因染疫丧命。

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