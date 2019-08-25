此内容发布于2019年8月26日 上午1:20

（法新社雪梨26日电） 澳洲总理莫里森在法国比亚里兹（Biarritz）七大工业国集团（G7）峰会表示，澳洲计画在「危机事件」期间，封锁网站以阻挡极端内容散播。

莫里森（Scott Morrison）昨天表示，在因应类似3月纽西兰两座清真寺恐攻时，有必要采取相关措施。

莫里森声明指出，线上直播51名穆斯林遭屠杀情况，「显示数位平台与网站如何被利用来散布极端暴力与恐怖主义内容。」

他表示：「这种令人憎恶的内容在澳洲是不容存在的，我们将竭尽所能力阻恐怖分子伺机夸耀自己的犯行，包括在当地与全球采取行动。」

在这项措施下，澳洲政府网路安全委员会办公室（Office of the eSafety Commissioner）将与企业共同合作，限制用户进入宣传恐怖主义内容的网域。

澳洲新的全天候任务小组危机协调中心（Crisis Coordination Centre），将负责监看与恐怖主义相关事件和极端暴力事件的内容，进行审查。

在纽西兰基督城清真寺恐攻之后，澳洲与全球科技巨擘如脸书、YouTube、亚马逊（Amazon）、微软和推特等公司成立工作小组，解决极端内容在网路散播的问题。

目前尚不清楚这项措施将如何执行，莫里森先前建议，如果科技公司不配合，可能透过立法来执行。（译者：纪锦玲/核稿：陈昱婷）

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