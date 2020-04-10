此内容发布于2020年4月11日 上午12:05

（法新社乌拉圭蒙狄维欧10日电） 澳洲邮轮「莫提默号」滞留南美洲国家乌拉圭外海2周，今天抵达乌国首都蒙狄维欧（Montevideo）港口，船上有超过100人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

依据乌拉圭政府和澳洲政府的协议，约110名乘客将撤离莫提默号（Greg Mortimer），通过「卫生廊道」至蒙狄维欧国际机场，搭乘医疗专机至墨尔本。

邮轮上的澳洲籍和纽西兰籍游客，包括病毒筛检结果呈阴性者，以及其他确定感染者，将在警方护送下，搭乘巴士直接前往机场跑道，不进入航厦。班机将在明天凌晨起飞。

邮轮上的乘客和船员共计217人，其中128人筛检结果呈阳性反应。

莫提默号所属澳洲旅游业者「极光探险公司」（Aurora Expeditions）表示，乘客在机上将以「检测结果和旅客所需照护等级，安排入座」。

这些旅客原应远征南极洲、南乔治亚岛（South Georgia）和象岛（Elephant Island），但距离最近的南美洲国家阿根廷和智利皆关闭边界、实施封锁措施，这趟冒险行程因而取消。

这艘邮轮航行至蒙狄维欧，因为这是距离最近且仍开放的港口。

莫提默号于3月27日在乌拉圭与阿根廷之间的拉普拉塔河（Rio de la Plata）河口下锚停泊后，船上有8人因病情「危及生命」，下船至蒙狄维欧就医。（译者：黄靖贻/核稿：曾依璇）

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