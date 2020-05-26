此内容发布于2020年5月26日 上午2:35

（法新社香港26日电） 家属证实，澳门赌王何鸿�今天过世，享寿98岁。香港出生的何鸿�鲆皇纸�没没无闻、本属葡萄牙殖民地的澳门转为举世闻名的赌城，堪称传奇。

有澳门赌场教父之称的何鸿�龉灿�4个太太与至少17名儿女，他的巨富家产将如何分配给子女后代，向来占据香港八卦小报版面。

家属证实何鸿�鼋裉煜挛缭�1时于医院辞世。

中国大陆央视新闻也报导何鸿�霾∈诺南�息，报导形容他是「港澳知名爱国企业家」、第9届至第11届全国政协常委。

何鸿�鲇资奔沂老院眨�但其后家道中落，他转赴澳门发展时，据说身上只有港币10元，结果凭努力闯出一番事业，缔造一代赌王传奇。

1961年，葡萄牙政府在澳门发展博彩业，何鸿�鲎住时机，与商人霍英东、叶汉（时称赌神）、叶德利等合作，竞投取得澳门赌场专营权，创办澳门旅游娱乐有限公司，建成葡京大酒店，迈出赌王之路第一步。

上世纪90年代初，何鸿�鲈诎拿沤�立「皇宫赌场」等多个赌场，打造澳门赌业王国。之后他旗下的赌场每年的投注在港币1300亿元左右，相当于澳门本地生产总值（GDP）的6倍，每年上缴给政府的赌税超过港币40亿元，占澳门总财政收入的50%以上。

当时有30%左右的澳门人直接或间接受雇、受益于他的公司。何鸿�隹晌秸莆瞻拿诺木�济命脉。

澳门自2002年开放赌权后，美资赌场等大举进军澳门，就连何鸿�雠�儿何超琼及儿子何猷龙经营的美高梅金殿和新濠天地，也有美资和澳洲资金，外资势力在澳门不断膨胀。

据说，北京政府担心何鸿�黾易宓恼�产风波一旦处理失当，过往由何鸿�稣瓶氐陌拿哦囊盗�头澳门博彩股份有限公司，势必首当其冲，导致澳门赌业失衡，势力重新洗牌。

如果澳门赌业重新洗牌，最坏情况是美资垄断，不仅影响澳门的经济和民生，甚至会破坏澳门政局和谐稳定。

不过，2011年3月10日，何鸿�龇⒈砩�明，称与家人达成共识，各成员签订了家族和解协定，具体内容并未公布，但争产风波算是告一段落。2017年6月23日，信德集团公告，何鸿�鼋�退任行政主席，由女儿何超琼接掌这家市值超过百亿的集团。

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