此内容发布于2019年4月29日 上午7:50

（法新社新加坡29日电） 因新加坡政府推动开发计画，名列世界金氏纪录的活龟鳖博物馆去年被迫迁至旅游人气较低地区，但营运状况不若以往恐陷数以百计龟鳖于生存危机，其中不乏稀有和濒临灭绝品种。

2011年创立的活龟鳖博物馆（The Live Turtle and Tortoise Museum of Singapore）是金氏世界纪录「收藏最多活龟鳖」纪录保持者。它原先位于知名景点裕华园内，去年则迫于政府政策，搬迁至距热门观光休闲地点较远的义顺原生园。

在营运高峰期，博物馆曾豢养约1000只龟鳖，目前则仅有约700只。尽管活龟鳖博物馆有不少支持者，批评馆内豢养环境的声音也时有所闻。

48岁馆长陈可倪（Connie Tan）的父亲是博物馆创办人。她告诉法新社：「我为博物馆牺牲颇多，这可不容易。我儿子的大学学费也被挪用来维持这块园地。」

自活龟鳖博物馆搬迁至现址以来，陈可倪投入的资金已达18万5000美元左右，但场地租期只有两年，且有断炊危机。馆内龟鳖的生存前景堪虑。

根据报导，陈氏家族花了超过40年收集品种数高达50种的龟鳖，其中许多是遭主人弃养的宠物。

陈可倪说：「龟鳖或许无法像狗一样和人互动，但只要多关心它们一些，它们确实有与人沟通的能力。想买龟鳖的人必须做好心理准备，接受它们的天性。」

尽管挑战很多，陈可倪仍期待访客和支持者的捐款将让博物馆得以延续下去。

她说：「博物馆的支持者往往不吝于捐款。近来也有远自俄罗斯、波兰，甚至以色列等国的访客。」

「这给我希望。」（译者：陈韵聿/核稿：林治平）

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