此内容发布于2020年5月20日 上午4:50

（法新社孟加拉库纳20日电） 孟加拉湾数十年来最猛烈的气旋「安芬」（Amphan）直扑孟加拉和印度东部，气象预报说可能会掀起具破坏性的致命暴潮，当地今天有数百万人避难并祈祷不要有灾难发生。

「安芬」是有记录以来印度洋东北部的第2个「超级气旋」，相关当局已迅速疏散安芬预计行经的低洼地区民众。

不过，由于必须遵守严格的防疫规定，以防2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情扩散，疏散行动受到阻碍。

根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，孟加拉的2019冠状病毒疾病确诊病例累计2万5121例、不治人数370例；印度累计10万6886 人感染，3303人染疫病故。

住在巽得班斯（Sundarbans）红树林边缘的孟加拉养虾业者拉希姆（Abdur Rahim）表示：「至少有50人在我们的水泥房屋内避难。他们在昨晚抵达，我们提供食物给他们。」

他还说：「大家都很害怕。有些妇人很担心…因为几个月前，热带气旋布尔布尔（Bulbul）侵袭我们的村庄，摧毁至少100户房屋。」

印度气象局指出，今天凌晨，热带气旋安芬位在距离沿岸125公里处，最大风速达每小时200公里，相当于3级飓风。

预计安芬的威力将稍微减弱，但今天「下午到傍晚」经过印度西孟加拉省（West Bengal）沿岸与邻国孟加拉时，还是会带来猛烈打击，最大风速可到每小时185公里。（译者：张晓雯/核稿：陈彦钧）

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