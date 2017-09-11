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此内容发布于2017年9月11日 下午11:35 最后更新 - 2017年9月11日 -23:35

（法新社日内瓦11日电） 警方与媒体报导指出，瑞士阿尔卑斯山一处车站今天发生意外，一个调度中的火车头撞向载满乘客的车厢，造成33人受伤，其中多数是学生。

瑞士乌里州（Uri）地方警察发言人说：「没有人有生命危险。」

瑞士「展望报」（Blick）报导，这起意外是在中午过后不久发生，当时车上约有100名乘客，包括3个学校班级的学生，共有65名小学与中学生。

展望报说，18名伤者是儿童。

瑞士通讯社（ATS）说，另外15名伤患中，有13人是瑞士人，两人是荷兰人。

这起意外是一列马特洪哥达（Matterhorn-Gotthard）铁路公司由火车头与5节车厢组成的列车，在靠近义大利边界的安得马特（Andermatt）车站试图进行调动不久后发生。

火车头本来应该移到平行轨道，从火车后面移到前面，让火车调头往阿尔卑斯山度假胜地迪森蒂斯（Disentis）方向移动。

但马特洪哥达铁路公司发言人巴尔沃尔登（Jan Barwalde）告诉法新社，当时出了问题导致火车头撞向车厢。

他说：「基于部分原因，火车头开向刚刚脱离的车厢，而不是往平行轨道移动。」

他说，火车头是以15到20公里的时速移动，似乎没有什么受损。（译者：中央社张晓雯）

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