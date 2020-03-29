此内容发布于2020年3月29日 上午10:05

（法新社法兰克福29日电） 德国黑森邦总理布菲耶（Volker Bouffier）今天表示，黑森邦（Hesse）财政首长雪佛似乎因「非常担心」要如何因应武汉肺炎疫情带来的经济冲击而自杀身亡。

54岁的雪佛（Thomas Schaefer）昨天被发现陈尸铁轨附近。黑森邦首府威斯巴登（Wiesbaden）检方表示，他们认为雪佛是自杀身亡。

布菲耶发表正式声明说：「我们感到震惊且难以置信，最重要的是，我们非常难过。」

黑森邦为德国金融中心法兰克福（Frankfurt）所在地。欧洲中央银行（ECB）总部，以及德意志银行（Deutsche Bank）和德国商业银行（Commerzbank AG）等大型放贷机构的总部都位于法兰克福。

布菲耶回忆，雪佛「日以继夜」地工作，以协助企业和劳动者应对武汉肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）疫情大流行带来的经济冲击。布菲耶发表谈话时明显在颤抖。雪佛已担任黑森邦财政厅长长达10年时间。

布菲耶说：「现在我们必须假定，他（雪佛）非常担心。」布菲耶是德国总理梅克尔（Angela Merkel）的亲密盟友。

布菲耶还说：「正是在这样的艰难时刻，我们会需要像他这样的人。」

雪佛是颇受欢迎且备受尊敬的政治人物，各界长久以来看好他可能成为布菲耶的接班人。雪佛与布菲耶一样，同属梅克尔领导的中间偏右基督教民主党（CDU）。（译者：李宛谕/核稿：陈政一）1090329

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