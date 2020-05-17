此内容发布于2020年5月18日 上午1:35

（法新社墨西哥普艾布拉17日电） 当局表示，至少121名墨西哥人因喝下掺杂其他物质的混充酒而死，这是因为2019冠状病毒疾病（CODID-19）疫情期间，主流酒饮短缺所致。

近几周有至少121人喝到混充酒死亡，第一起案例出现在哈里斯科州（Jalisco），发生时间4月底，几乎就是政府宣布卫生紧急状态的整整一个月后。

受疫情影响，生产烈酒和啤酒的工厂关闭，许多墨西哥人没酒可喝。根据业界消息，啤酒库存一个月内即告耗尽，部分地区的啤酒价格甚至因此翻倍。

普艾布拉省（Puebla）53名死者中，许多与喝下一种掺有甲醇的私酒有关。掺有甲醇的酒就算不是喝下致命量，也可能造成失明与肝脏损伤。

另外，有23人参加奇孔库奥特拉（Chiconcuautla）一场聚会后死亡。市长表示，他们喝的甘蔗酒掺入了其他物质。

耶南德兹（German Hernandez）表示，父亲喝下混杂白兰地和墨西哥山楂的tejon酒后中毒而死。

耶南德兹告诉法新社：「他们还在店里卖这个，你可以买到带回家。我父亲喝下之后开始发抖，瘫软。他跟我们说他很难过，我们带他去医院。」

「过去从没发生过这种事情。」

专门制造假酒的帮派试图利用酒厂关闭缺乏替代选择的机会大捞一笔，联邦保护卫生风险委员会（The Federal Commission for the Protection against Sanitary Risk, COFEPRIS）的卡德纳斯（Ricardo Cardenas）告诉法新社：「他们通常是组织非常完善的黑手党，一些人可以躲过当局的监控。」

联邦保护卫生风险委员会哈里斯科州负责人桑蒂雅各（Denis de Santiago）也说：「我们认为，因为量少且需求高，一些人提供或试图贩售甲醇而非乙醇。」

甲醇通常用于燃料、溶剂以及防冻剂。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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