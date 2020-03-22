此内容发布于2020年3月22日 上午7:20

（法新社伦敦22日电） 英国首相强生今天警告2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情正在「加速」扩大。英国政府已要求风险最高的150万人待在家里12周。

强生（Boris Johnson）作上述警告之际，有愈来愈多人辩论民众是否够严肃看待保持人际距离的警告，以及政府是否应该实施更严格的限制。

强生今天表示：「数字非常残酷，正在加速增长。我们跟义大利相比只晚2至3周，义大利人有非常棒的医疗照护体系，但他们的医护人员完全被需求弄得应接不暇。」

最新卫生当局数据显示，英国已有233人死于武汉肺炎，对病毒呈阳性反应的人数来到5018人。

英国政府已草拟紧急法案，准备赋予警察、公共卫生和移民官员额外权力来遏制疫情。唐宁街首相办公室20日也宣布关闭酒吧、餐厅等更严格的防疫措施。

英国住房大臣詹里克（Robert Jenrick）今天上午告诉天空电视台（Sky TV），如果民众不遵守政府建议，政府之后「必须考虑其他选项」。

为尝试保护风险最高的民众，英国政府公布的最新措施，包括建议有潜在健康状况，例如骨癌、血癌、纤维化囊肿，或是曾接受器官移植的人，都必须尽全力作好病毒防护，例如把自己长期隔离在家。

住房部声明也列出政府希望体质最虚弱的人应遵守的时程。根据声明：「属于一种以上风险族群的人，家庭医师或专科医生会联系他们，强烈建议他们待在家里至少12周。」

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