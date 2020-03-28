此内容发布于2020年3月28日 下午6:05

（法新社巴黎28日电） 根据法新社汇整的官方统计，全球感染2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）不治病例今天突破3万例，183个国家和地区通报确诊感染超过64万770例，至少13万600人被视为痊愈。

如今全球感染武汉肺炎不治人数攀升至3万3例，其中欧洲占了2/3。法新社根据国家当局以及来自世界卫生组织（WHO）资讯汇整的统计，可能仅反映实际感染人数的一部分。

许多国家如今仅针对需要住院病患进行病毒检测。自格林威治时间27日19时以来，全球各地新增3417人不治，新增确诊6万8734例。过去24小时，义大利新增死亡人数最多，共889人不治，其次是西班牙832死，以及美国453死。

今年2月首度通报死亡案例的义大利，目前累计死亡高达1万23例，确诊感染9万2472例，总共有1万2384人痊愈。

与义大利相同，西班牙境内死亡人数也凌驾首先爆发武汉肺炎疫情的中国，累计5690人死亡，确诊感染7万2248例。

不包括香港和澳门的中国境内目前通报3295死和8万1394例确诊，以及7万4971人治愈。根据中国通报，自27日以来新增54例确诊和3死。

其他灾情严重国家当中，伊朗累计2517死，确诊3万5408例。法国累计2314死，确诊3万7575例。

美国境内如今感染人数高居全球第一，累计确诊11万5547例，1891人不治。感染案例从23日的4万1511人暴增，让美国成为传播速率最快国家。

自格林威治时间27日19时以来，斯里兰卡、卡达、约旦、汶莱和多哥（Togo）通报境内首度出现死亡例。

依各大陆区分，欧洲累计确诊35万1877例，2万1334死；亚洲累计确诊10万3943例，3742死；中东累计确诊4万3414例，2592死；美国和加拿大累计确诊12万981例，1950死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊1万2315例，242死；非洲累计确诊4103例，128死；大洋洲累计确诊4145例，15死。

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