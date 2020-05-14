此内容发布于2020年5月15日 上午12:50

（法新社华盛顿14日电） 根据今天公布的调查报告，受疫情影响失业或工时缩减的美国劳工中，有超过1/3付不出帐单，另有近一半的人无法在急用时马上挪出400美元（约新台币1万1970元）来支应。

美国联邦准备理事会表示，许多家庭在疫情爆发前财务状况已不稳定，全美经济停摆后处境更加艰钜，其中以低收入户受创最为严重。

联准会是在4月3日到6日展开调查，当时国会已批准大规模的2兆美元振兴方案，但纾困金还没送到家庭户头。调查发现，有近一半的受访者上月觉得生活有困难，或只能勉强糊口。

联准会理事鲍曼（Michelle Bowman）在声明中说：「调查数据显示，在爆发公卫危机初期，出现财务困难的美国人比2019年秋季还多。」

为了遏止疫情扩散，美国4月禁止店家做生意整个月，而这份调查是在受经济停摆冲击前完成。

报告中指出，2月有13%的劳工失业或遭强制休假，有6%的劳工工时缩减或放无薪假。

联准会说，年收入不到4万美元的劳工中，有39%通报失业，表示至少有大学学历的人，较可能保住能在家工作的饭碗。

联准会表示，没有工作或工时缩减的劳工中，有近2/3说他们4月付不出帐单，有46%说手上没有400美元可供急用。

报告说：「这凸显了在COVID-19疫情发生前，一些家庭的经济状况已不稳定。」

但好消息是，3月遭强制休假的劳工中，几乎全都期望回到工作岗位，不过有超过3/4不知道何时才能复工。（译者：张晓雯/核稿：严思祺）

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