（法新社迈阿密13日电） 一对欧洲夫妻过去4年开车环游世界，已游历5大洲50国家，如今武汉肺炎疫情却中断他们的壮举。两人困在美国佛罗里达州一家卖场的停车场住在车上已2周，不知接下来何去何从。

「我们有个梦想」，来自义大利的贾昆托（Aldo Giaquinto）告诉法新社，「那就是开车环游世界」。

38岁的贾昆托和来自摩尔多瓦（Ｍoldova）的35岁妻子柯兹洛夫斯卡亚（Vera Kozlovskaia）原本在英国居住就业，两人2016年双双辞去工作，驾着一辆黑色丰田（Toyota）普拉多（Prado）四轮驱动车，展开野心勃勃的遥远旅程。

他们先游历北欧国家，接着一路横越俄罗斯和中国，随后南下到东南亚，接着转往澳洲，再从那里将他们的车辆用海运送到南美洲的乌拉圭。两人2018年在南美洲和中美洲驾车漫游，去年则在加拿大及美国旅游。

原本旅程一切顺利。他们在佛罗里达州海边和庞大但温和的海牛共游，还造访佛罗里达岛礁（Florida Keys），却也成为这个景点最后一批游客，因为随后便爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情。

两人的车子现在停在迈阿密北方30公里一家沃尔玛（Walmart）的停车场，他们只能在车上过夜和盥洗，「厨房」是放在后车厢的一口炉子，网路则依靠附近店家的免费wifi。

贾昆托表示：「我们被困在佛罗里达。但我们的人生并未受到改变，我们算是幸运」，还能保持健康。

这对夫妻原本计画将车透过海运送到南非，两人再搭机前往南非大城约翰尼斯堡，作为返回义大利定居前的旅途最后一站，但现在一切停摆。

他们在美国的观光签证将在14日到期，令他们越来越担忧；先前送出的延签申请也尚未收到回覆。两人希望签证能延期，并计画在佛州等到疫情过去，再前往非洲完成旅程。

贾昆托说：「我们会等下去。就像现在所有人正在做的。」 （译者：廖禹扬/核稿：张正芊）

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