此内容发布于2020年4月18日 上午2:35

（法新社蒙特娄17日电） 加拿大蒙特娄一间安养机构的看护疑似害怕染疫纷纷落跑，徒留无人照料喂食的年长者一身秽物在机构内等死，短短几周已有31人不幸离世，其中5人已确认死于2019冠状病毒疾病。

事件发生在蒙特娄近郊多瓦尔市（Dorval）的赫朗安老院（Residence Herron），当局已对这起重大过失事件展开调查，也对全国长照机构状况进行清查。

加拿大的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情已经夺走超过1250条人命，长照机构的死亡病例占全国总数的一半。

民众戴维斯（Moira Davis）向法新社表示：「我很难过，我真的很难过。」她的86岁父亲宾诺（Stanley Pinnell）4月8日在这间长照机构内过世。

戴维斯懊悔地表示：「我的脑海里突然开始萦绕这些问题：我们本来可以做些什么不一样的事？当时为什么没人跟我们说…为什么，为什么，为什么？」

机构内绝大多数的员工疑似害怕染病而纷纷落跑，只剩下2名护理师照顾全院130名安养者，卫生当局获报赶往救援，发现这些年长者出现脱水现象，多日来无人喂食，奄奄一息躺在床上，有些人身上沾满排泄物，其他人则已跌下床，还有2人气绝多日竟无人察觉。

赫朗安老院近来的31名死者中，至少有5人死于冠状病毒疾病，法医仍在检验其他人死因。

戴维斯指出：「我敢肯定世上每个国家都有家庭经历过类似的遭遇。」

「这让我很害怕，想到我已60岁，有一天可能也会在这类护理之家终老。」（译者：李佩珊/核稿：陈彦钧）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram