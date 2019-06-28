此内容发布于2019年6月29日 上午1:50

（法新社纽约28日电） 纽约石墙酒吧暴动50周年纪念活动今天出现意外嘉宾，西洋人气百变天后女神卡卡（Lady Gaga）感性致词也让在场群众兴奋欢呼。1969年的这场暴动催生了现代同志权益运动。

女神卡卡在曼哈顿格林威治村（Greenwich Village）这场盛会感性发言说：「我真的真的希望你们好好为现在的自己喝采。」这位美国流行音乐天后备受LGBTQ社群喜爱。

女神卡卡语带颤抖，还频频拭泪地说：「你们就是『勇气』的定义。」

「真爱－真真正正的爱，是当你愿意为某人挡子弹的时候。而你们知道，我时时刻刻都愿意为你们挡子弹。」

纽约流行音乐广播电台Z100上传影片可见，女神卡卡高喊「你们天生完美，你们每个人都是超级巨星」，引发台下观众大力鼓掌。当中提及「天生完美」（Born This Way）是她于2011年推出便造成轰动的歌曲，之后更成为同志权益的颂歌。

1969年6月28日警方突袭临检位于纽约格林威治村的知名同性恋酒吧「石墙酒吧」（Stonewall Inn），遭到顾客反击，演变成为争取LGBTQ权益的空前示威活动。

身穿彩虹夹克和牛仔紧身短裤、脚踩闪亮彩虹长靴的女神卡卡说：「我看着那些前辈，还有你们如何为了我们的年轻人搏斗，创造出一个安全、更包容的空间。」

33岁的女神卡卡继续说，「以前就算是出柜，那样的声音也不会被倾听」，并表示现在有许多孩童「对他们发觉的能力有所认知，并决定他们自己的性取向、性别认同。他们正在找寻自我，而且他们不会因此感到惧怕。」

她高呼：「你们做到了！你们创造了那样的空间。」

女神卡卡还说：「每一天，攻击跨性别社群的事件不断上升。我不会忍受这一切，而我知道你们也不会。」

纽约「同性恋骄傲」（Gay Pride）活动常常名列全球规模最大的同志活动之一，由于今年为石墙事件50周年具指标性意义，当局预期参加人数将比以往多出200万至300万人。（译者：王品轩/核稿：陈昱婷）

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