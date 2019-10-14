此内容发布于2019年10月14日 上午9:20

（法新社斯德哥尔摩14日电） 瑞典皇家科学院今天表示，美国3名学者因为对抗贫困的研究，包括提出教育和医疗保健方面的倡议，曾造福数以百万计学童，共同荣获2019年诺贝尔经济学奖。

印度裔美籍经济学家巴纳吉（Abhijit Banerjee）和他的法裔美籍妻子杜芙洛（Esther Duflo），以及美国学者克里莫（Michael Kremer），因开创「缓解全球贫困问题的实验性方法」获得殊荣。杜芙洛曾担任前美国总统欧巴马的顾问。

瑞典皇家科学院（Royal Swedish Academy of Sciences）说：「有关对抗全球贫困问题的最佳方式何在，今年的得奖人引进新方法以找出可靠的答案。」

皇家科学院也指出，「7亿多人仍靠极低的收入勉强过活」，而且每年仍有约500万名不到5岁的儿童死于可预防或可治疗的疾病。

这3位学者将难解的议题分成更小、更容易处理的问题，透过田野实验来找解决方法，藉此找到有效率的方法来对抗贫困。

皇家科学院说：「他们证明了这些更小、更精确的问题，通常可以透过在受影响最大的人群间进行仔细设计的实验来得到最佳解答。」

「他们一项研究的直接结果是，超过500万名印度儿童因为学校有效的课辅计画而受惠。另一个例子是许多国家采行大量补助预防医疗的措施。」

杜芙洛是诺贝尔经济学奖设立50年来第2位获奖女性，首位女性得主为2009年获肯定的美国学者欧斯壮（Elinor Ostrom）。

46岁的杜芙洛同时也是诺贝尔经济学奖最年轻得主，她接受电话访问时说，能获此殊荣「受宠若惊」。杜芙洛1999年获得麻省理工经济学博士，丈夫巴纳吉是指导教授之一。

杜芙洛与巴纳吉针对印度和非洲贫困社区进行研究，设法衡量像是奖励教师出勤或赋予女性权力等政策的影响。

她的实验被认为与药物临床实验很像，要设法确定和证明哪些投资值得进行，以及会对最贫困者的生活有最大的影响。

2017年9月杜芙洛接受法新社访问时说：「我们对贫困的看法被讽刺漫画和陈腔滥调主宰。」

58岁的巴纳吉和杜芙洛都是麻省理工学院（MIT）的教授，54岁的克里莫则是哈佛大学的教授。

1990年代，克里莫在肯亚西部利用田野实验，测试以干预方式改善教学成果。他也协助制定计画，鼓励开发中世界分发疾病疫苗。

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