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此内容发布于2016年9月2日 上午4:20 最后更新 - 2016年9月2日 -04:20

（法新社杭州2日电） 中国大陆当局要确保杭州20国集团（G20）高峰会参与人士看到最好的一面，因此工厂关厂以确保看见蓝天，可能制造麻烦的人也先被拘留。报导说，当地1/4居民已离开城��。

从户外晾衣服开罚到对稻米作出限制，为确保这场盛会的参与者对主办国留下好印象，北京当局无所不用其极。

全球最大经济体领袖聚集会谈，希望给依旧缓滞的经济注入活力，但几乎没有人期待峰会推出令人惊艳的政策。

尽管如此，对自我形象向来敏感的大陆当局，把这场峰会当做是展现它成为全球强权气势的好机会，因此力求万无一失。

国营媒体报导，杭州900万人口中，逾200万会暂时离开城��。当局要求4家公营旅行社提供免费度假行程，雇主被要求提供员工1周假期且薪水照发，吸引许多人参加旅游。

数十万仅能糊口的建筑或小企业移工则是早已离开。

开小店铺的郝姓民众说：「大部分移工都回家了。如果不歇业，可能被罚，甚至可能被捕。」他的店铺和附近大多数餐厅这段期间歇业。

空气污染是大陆东部普遍问题。为降低烟雾排放，当局规定以杭州��为中心，半径300公里内的工厂都强制关厂12天。杭州是大陆纺织产业重镇。

就连约200公里外的上海，也有255家工厂关厂。

任职织袜工厂的50多岁妇女告诉法新社：「像我们工厂一样，许多工厂都关了，少赚好多钱。我听说峰会才开两天，全是为了中国的形象吗？」

警方已在杭州知名景点西湖执行严密维安，附近每条街道都部署制服警察，参观西湖更须经过X光探测等严厉安检。

当地1家网路公司员工告诉法新社：「警察在地铁、公车和街上检查身分证。一整天都有直升机在空中巡逻，彷佛要开战了。」

不过也有民众享受因此而来的宁静。1位学生说：「路上车这么少，开起来很舒服。」

街头四处可见「支持20国集团峰会」、「当个文明的杭州人」标语。公寓布告栏上则写着：禁止放鞭炮、禁止玩遥控飞机。在自家阳台上晾衣服最高处罚1000人民币（约新台币4796元）。

吴姓警卫解释：「因为有外国人要来。」

就连餐桌也受影响。当地粮商表示，1名高官上个月宣布「不让1粒不安全的米」进入杭州后，米价已然大涨。（译者：中央社何宏儒）

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