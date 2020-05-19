此内容发布于2020年5月19日 下午10:20

（法新社休士顿19日电） 美国德州的餐厅自1日重新开放以来，虽然容客量只能限制在25%，已经服务客人超过两周时间，而自22日起，酒吧与许多其他店家也将陆续恢复营业。

不过，由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例稳定增加，有些人担心德州是在玩火。

共和党籍的州长艾波特（Greg Abbott）5月1日解除禁足令，展开分阶段的重启计画，与德州数座大城市的民主党籍市长意见相左。

艾波特18日宣布第2阶段的重启计画时说：「今天、明天以及之后的每一天，我们将更靠近取得新的医疗进展，找到治疗与预防感染COVID-19的方法。」

他说：「不过，在那天来临之前，我们聚焦维护德州人民的安全，同时也要恢复他们上工的能力，让店家开始营业、支付帐单、把食物送上餐桌。」

连同非必要的零售店、电影院、博物馆与图书馆，德州5月1日允许餐厅重新营业，开放25%的容量。

一周后，理发店、美甲店与日晒沙龙店也获准重启，前提是必须维持社交距离。

到了22日，餐厅可将容客量增至50%，酒吧、精酿啤酒厂与品酒室也将营业，接待25%的客人。保龄球馆、宾果游戏场与溜冰馆也可以开放。

在此同时，德州的感染病例持续稳定增加。根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，德州累计4万9215人确诊，1352人染疫不治。

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