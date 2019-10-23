此内容发布于2019年10月23日 下午10:05

（法新社华盛顿23日电） 社群媒体脸书（Facebook）希望明年推出加密货币Libra，执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）今天表示，如果Libra无法获认可为新货币，愿意缩减计画规模。

祖克柏今天出席听证会，在国会山庄面临排山倒海的批评。

他告诉联邦众议院金融服务委员会（House Financial Services Committee）的成员：「Libra的目的是建立全球支付系统，而不是一种货币。」

他承认，Libra可以限缩成使用单一货币的数位支付系统。和打造挂钩一篮子重要货币的新货币相比，这样做的企图心没那么大。

他说：「我个人更重视怎么协助创新与打造全球支付系统，胜于建构一种货币或储备货币。」

部分议员对Libra计画抱持怀疑态度，也希望脸书专注于数据隐私。

祖克柏重申，他允诺，未获监管机关全面批准前，Libra不会推出，还说，如果Libra发展不成熟，脸书可能退出Libra协会（Libra Association）。

被问到Libra会不会只和美元挂钩就好，祖克柏说，「大家对这点意见非常分歧」。

他说，从监管机关的观点来看，那样可能简单许多，但「若百分之百以美元为基准，在其他地方可能比较不受欢迎」。

但议员炮火不熄，严厉批评脸书的数据作法，特别质疑有关Libra的作法。

金融服务委员会主席华特斯（Maxine Waters）表示：「脸书进一步推行Libra计画之前，专心解决许多既有的缺失，对所有人来说都比较好。」

祖克柏在准备好的讲词中主张，Libra计画有助「扩展美国的金融领袖地位」与宣扬民主价值。

祖克柏接受议员问话时指出，中国国家和民间合作带来重大的竞争威胁，并警告这种系统成为全球标准会带来风险。

他说，如果那种情况发生，「若我们想制定」美国决策者想看到的「制裁或保护措施，就算不是不可能，也会非常困难」。（译者：郑诗韵/核稿：张晓雯）

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