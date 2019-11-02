此内容发布于2019年11月2日 下午7:50

（法新社纽约2日电） 美国加州一个租屋办的万圣节轰趴，惊传枪响酿成5死惨剧，让提供私人房舍短期出租的网路平台Airbnb宣布，禁止房客「订房办派对」。

加州奥伦达（Orinda）一间在Airbnb出租的房屋10月31日晚间惊传枪响，造成5人丧命，多人受伤。

当天有超过100人参加这场透过社群媒体宣传的活动。

Airbnb共同创办人兼执行长奇斯基（Brian Chesky）推文说：「从今天起，我们要禁止『订房开趴』，我们会加倍努力，打击未获授权的派对，杜绝滥用租房办活动，包括酿成奥伦达骇人惨剧的行为。」

奇斯基说：「为了做到这点，Airbnb将透过我们的风险侦测技术，增加手动筛选高风险订房的举措，成立专门打击订房办派对的快速反应团队，并对违反顾客政策的人采取立即行动。」

他说：「我们必须做得更好，确实也会如此。那类行为令人无法接受。」

奥伦达万圣节派对枪击案地点的华裔屋主王先生（Michael Wang）告诉「旧金山纪事报」（San Francisco Chronicle），向他承租房子的女性声称要举办一个12人的家庭聚会。

警方表示，当局获报枪击案发生时，他们正在处理有关这栋房屋不断传出噪音的投诉。

警方表示，有3人当场死亡，另有2人送医后宣告不治。（译者：李晋纬/核稿：刘文瑜）

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