此内容发布于2019年6月26日 下午10:20

（法新社墨西哥市26日电） 萨尔瓦多男子和其两岁女儿前往美国途中溺毙的照片曝光后，墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）成为各方挞伐的对象。

罗培兹欧布拉多是反建制派左翼分子，去年12月担任总统掌权，誓言维护移民权利，但在美国总统川普威胁对墨西哥强加关税的压力下，他本月同意打击跋涉前往美国的中美洲无证移民。

批评他的人，包括一些和他同党的达官显要，指控罗培兹欧布拉多将弱势移民推向极度危险的境地，让他们难以越过墨西哥，前往美国申请庇护。

罗培兹欧布拉多所属国家复兴运动党（Morena）的领袖级人物，也是国会下议院议长的李多（Porfirio Munoz Ledo）说：「正在这个国家发生的事，是无法被接受的，我们把（移民）当人球，只因为强国（美国）的压力。」

对此，罗培兹欧布拉多称他「问心无愧」。

他在记者会中说：「我们相信为了避免对立，是有必要和美国政府维持良好关系的，我们将证明，我们提议促进中美洲经济发展的提案价值。」

针对此事，来自其他地方的批评更为犀利。

知名电视新闻主播雷瓦（Ciro Gomez Leyva）说，25岁的萨尔瓦多厨师马蒂内兹（Oscar Alberto Martinez）及他不到两岁的女儿丧命，是罗培兹欧布拉多在墨西哥边界部署数千人部队造成的后果。

他推文说：「我们正付出代价，罗培兹欧布拉多政府避开了川普严厉的经济制裁，换来的是，我们看到这些令人极度悲伤的影像。」

墨西哥稍晚将把马蒂内兹和他女儿的遗体运回萨尔瓦多。

有关当局表示，两人的遗体将运至墨西哥北部城市蒙特雷（Monterrey）的一间殡仪馆，距离他们死亡的美国边界城市马塔摩洛斯（Matamoros）约300公里远，然后将运回萨尔瓦多。

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