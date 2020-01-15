此内容发布于2020年1月15日 下午11:20

（法新社华盛顿15日电） 美中今天签署各界期待已久的第一阶段贸易协议，虽然缓解了部分贸易冲突，但太平洋两大强权之间仍存有许多其他争议。

●对维吾尔人的「残酷」镇压

川普政府鲜少在人权方面对盟邦施压，但对中国在新疆拘留逾百万维吾尔人和其他突厥裔穆斯林一事，一向直言不讳。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）曾以「残酷」描述北京当局的监禁行为，还拿纳粹德国作比喻，形容中国正在发动一场信仰战争。

维吾尔维权人士和目击者指称，中国正试图藉由惩罚伊斯兰教基本习俗来同化这个少数民族，不过中国坚称是以提供职业训练来消弭极端主义。

●香港民主问题

川普去年11月签署在国会几乎无异议地通过的「香港人权与民主法案」，此一法案目的在于维护香港在中国的特殊地位。

根据「香港人权与民主法案」，若中国不尊重香港的自治状态，美国将剥夺香港的优惠贸易地位。国会议员正在施压川普政府，要川普政府遵循这项法案。

●西藏人权问题

由于担心中国会替藏人精神领袖第14世达赖喇嘛寻找顺从中共的接班人，美国愈来愈坚定支持藏人依照自己的方式选出下一世达赖喇嘛。

国会预计近期通过立法，寻求制裁任何企图干预转世程序的中国官员；此外，在美国能够于西藏首府拉萨设立领事机构之前，也不准中国在美设立新的领事机构。

●中国版图扩张

对于中国在南海和东海争议海域的主权声索行为，美国多年来态度愈发强硬。

美国国防部长艾斯培（Mark Esper）最近称北京当局的行径「破坏稳定」，并承诺与美国位于亚洲的盟邦密切合作。

美国也持续提醒开发中国家当心中国的「一带一路」倡议，警告这些国家最后可能会为此背上沉重债务。中国提出「一带一路」计画，承诺提供开发中国家数十亿美元资金，来协助打造当地基础建设。

美国也呼吁中国，作为下一阶段纳入新战略武器裁减条约（New START）的国家，应和俄罗斯讨论中国逐渐扩大的核武军备，但遭北京当局拒绝。

●对华为的打击

目前还不确定美中今天签署的贸易协议是否会缓解美国对中国不公平贸易行为的指控，不过华府不太可能减轻对中国通讯大厂华为施压。

由于担心北京当局若主宰5G技术持续增长的市场恐有安全隐忧，美国已颁布法令禁止国内企业与华为往来，并施压欧洲在内的盟国，要求各国比照办理。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

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